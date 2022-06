PROFILO AZIENDA

Il macinapepe, simbolo di cultura della tavola Vivere ed operare a Firenze significa soprattutto respirarne la storia, lasciandosi guidare da una memoria artistica che si tramanda secolo dopo secolo. In questa città, nel lontano 1952, Mario Chiarugi ha iniziato la sua attività imprenditoriale, cercando di fondere nelle forme e nei materiali dei suoi oggetti le suggestioni artigianali tipiche delle botteghe dei maestri fiorentini.La sfida di Mario è stata quella di presentare il macinapepe - sino allora considerato di uso comune e quotidiano - come oggetto di valore e prestigio in se stesso, contribuendo a diffondere in tutto il mondo quell'idea di prodotto "fatto in Italia", Toscana, Firenze che sarebbe poi divenuta con il passare degli anni il patrimonio italiano più ricercato all'estero.Il Macinapepe Chiarugi è ancora oggi completamente realizzato all'interno dell'azienda fiorentina e basa il proprio successo sull'originale meccanismo della macina che taglia il pepe anziché frantumarlo. Genialità e passione sono dunque le leve su cui il Marchio Chiarugi ha sempre contato, riuscendo a trasferire con materiali nobili e con il design lo scorrere del tempo su un oggetto senza tempo.