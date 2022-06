La Gavioli Restauri S.r.l., e' la naturale evoluzione di una bella storia imprenditoriale italiana nel 1972 dalla Gavioli Dino (impresa individuale), conferita nella Gavioli Arte e Restauri (S.r.l.) seguendo le orme di una pluriennale esperienza familiare. Opera da oltre un trentennio nel consolidamento e restauro di edifici storici. Ha eseguito ed ha in corso lavori di particolare pregio su edifici sia pubblici che privati nell'ambito del territorio nazionale.L'impresa oggi si posiziona tra le aziende leader nel settore del consolidamento e restauro, del recupero e della valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico, monumentale e nei servizi connessi a tali attivita': perizie e progettazioni, diagnostica, interventi preventivi, attivita' manageriali e di consulenza. Dispone di un organico di professionisti, specialisti e maestranze selezionate che operano con estrema professionalita' e passione, nel rispetto per l'arte e per i valori storici e culturali.E' stata cosi' inserita tra quelle di fiducia di varie soprintendenze ed altri enti nazionali. Nello svolgimento di tale attivita', l'azienda e la struttura aziendale, hanno maturato una specifica e riconosciuta specializzazione nel consolidamento di edifici, recupero e restauro di elementi lapidei, manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela; restauro e manutenzione di superfici decorate, restauro di opere d'arte, dipinti, affreschi, restauri lignei, lapidei, e beni mobili di interesse storico ed artistico, lavori di scavo archeologico ed attivita' strettamente connesse; consolidamento di terreni e opere speciali di sottosuolo; costruzioni e consolidamento di edifici civili e industriali.

L'azienda opera anche nel settore immobiliare, gestendo direttamente la progettazione, la realizzazione e la vendita di fabbricati civili e industriali. Oltre che con l'impegno operativo diretto, la Gavioli Restauri S.r.l. promuove la propria attivita' anche mediante sponsorizzazioni di eventi culturali e sociali.