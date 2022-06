Due Ancore è una storica Coltelleria friulana fondata nel 1885 che affonda le proprie radici in una secolare tradizione di fabbri coltellinai. Ma anche la più antica tradizione necessita di stare al passo con i tempi e, da questa interpretazione di progresso, nel terzo millennio Due Ancore ha intrapreso un percorso di profondo cambiamento puntando al recupero dell'artigianalità mescolato all'utilizzo di materiali innovativi ed eco-sostenibili.

Il design, lo stile e la creatività italiana si sommano alla ricerca della perfezione nelle finiture e nei dettagli; il presente e futuro di Due Ancore stanno così nella volontà di rivisitare classici prodotti rinnovandoli nella forma e nella sostanza, per renderli funzionali, belli e rispettosi dell'ambiente.

Azienda dinamica e in continua ricerca, nel 2014 lancia il moderno B\STEAK, concepito e realizzato orgogliosamente in Italia come tutti i prodotti Due Ancore.