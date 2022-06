I servizi - Consulenza e soluzioni personalizzate per i tuoi spazi verdi

Nei luoghi dell’abitare e nei territori urbani gli spazi verdi indoor e outdoor sono sempre più richiesti. In campagna come in città le mie competenze di giardiniere sono a disposizione di chi vuole ritagliarsi il proprio angolo verde, con ricadute positive sia per il microclima sia per il benessere di chi lo vive.