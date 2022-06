Studio a3e nasce a Roma nel 2008 componendo le differenti competenze dei suoi soci, gli architetti Claudio Ampolo, Valentina Costa e Piero Ventura.Studio a3e si pone come obiettivo lo sviluppo di architetture di qualità seguendone con determinazione ed entusiasmo l’intero processo ideativo, dal guizzo creativo del concept fino alla definitiva realizzazione in cantiere. Rinnovando la natura originaria di gruppo flessibile e aperto verso tutti i professionisti delle diverse discipline connesse all’architettura, lo studio sviluppa un metodo di approccio al progetto che processa l’architettura alle diverse scale (individuo, spazio, territorio) intervenendo in maniera flessibile “caso per caso” per fornire risposte concrete e realizzabili in forte relazione con la committenza e col contesto culturale e ambientale nelle quali si inseriscono. Il principale campo di ricerca e sperimentazione di a3e sono i concorsi di architettura, portati avanti parallelamente a progetti di interior design, grafica, fotografia, modellazione, web e multimedia.