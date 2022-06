Nata nel 1967 e da sempre protagonista tra le aziende del comprensorio Ceramico di Sassuolo, Ceramica Ariana riscopre se stessa attraverso una nuova identità.

Con una gamma di prodotti aggiornata e selezionata, Ariana si propone, nel panorama del grès porcellanato e della bicottura da rivestimento, come un brand sofisticato e anticonformista, rivolto a chi ricerca una visione alternativa del prodotto ceramico. Collezioni dallo spirito ricercato e non convenzionale che diventano soluzioni ad alto valore aggiunto, a cui aggiungere il valore tecnico ed estetico trasmesso dalla qualità delle materie prime, dal know how dei nostri centri produttivi , dal gusto e dal design italiano al 100% che distingue i nostri prodotti nel mondo.