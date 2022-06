Una storia. Una storia di lampade.

Dalla fine degli anni Ottanta Davide Groppi inventa lampade che costruisce e distribuisce in tutto il mondo con l’azienda omonima. Fin dagli inizi la Davide Groppi si distingue per l'attenzione alla tecnologia e all'innovazione, la cura del design, l’approccio umanistico al progetto, la presenza internazionale, la sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro. Le componenti fondamentali di progetto delle lampade di Davide Groppi sono la semplicità, la leggerezza, l’emozione e l’invenzione. Tutto è pensato per dare un senso alla luce, con una visione basata sulla coerenza e sulla necessità di essere diversi. L’azienda si occupa anche di progettazione e pianificazione luminosa curando one-off, allestimenti, mostre e tutto ciò che viene definito “luce sartoriale”. La sede della fabbrica è a Piacenza, dove Davide lavora con un selezionato gruppo di persone e dove dal 2012 è attivo il primo “Spazio Esperienze” aperto ai progettisti e a tutte le persone che desiderano conoscere a fondo la produzione e la filosofia aziendale.