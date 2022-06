BIOGRAFIA

Nasce a Padova nel 1977. Nel 1999 si diploma in industrial design presso Scuola Italiana Design, prosegue il suo percorso di specializzazione partecipando a workshop per Rollerblade, Fila, Whirlpool, Alfa Romeo, Chicco, Roncato ed Alessi. Dal 2004 si occupa di progettazione creativa orientata al design di prodotto, partecipa a mostre d’avanguardia in ambito nazionale ed internazionale, (come The New Italian Design 2007/2010, Nazionale Italiana Design, Openhouse, Wonderful Water World, Made For China, DISCOVERING Temporary Museum of New Design, STUF…JUSTHINGS? Triennale di Milano), ed è pubblicato dalle principali riviste di settore. Nel 2009 fonda “hOle designstudio”, contenitore di ricerca e sviluppo concept, creando prodotti per alcune delle più prestigiose aziende in ambito nazionale ed internazionale come, Normann Copenhagen, Pedrali, Roche Bobois, Plust collection, Smooth Plane, Stuf. BIOGRAPHY Born in Padova (Italy) in 1977. From Scuola ItalianaDesign he graduated in industrial design in 1999 , continues its path of specialization with workshops for Rollerblade, Fila,Whirlpool, Alfa Romeo, Chicco, Roncato and Alessi. Since 2004 he made creative design, focused on the functionality of the products and attends national and international avantgarde exhibitions, (like The New Italian Design 2007/2010, Nazionale Italiana Design, Openhouse, Wonderful Water World, Made For China, DISCOVERING Temporary Museum of New Design STUF…JUSTHINGS? Triennale di Milano), and he is published in the most important design magazines. In 2009 he founded “hOle designstudio”, a new concept development agency where creates products for big national and international companies.s like Normann Copenhagen, Pedrali, Roche Bobois, Plust collection, Smooth Plane, Stuf.