Lo studio Lazzarini Pickering Architetti è stato fondato a Roma nel 1982 da Claudio Lazzarini e Carl Pickering.

Nato a Roma nel 1953, Lazzarini si è laureato in Architettura presso l’Università “La Sapienza” con Ludovico Quaroni. Pickering è nato nel 1960 a Sydney, Australia. Nel 1980 si è trasferito in Italia, laureandosi in Architettura presso l’Università IUAV di Venezia dove ha studiato con Gino Valle, Massimo Scolari e Peter Eisenman.

Lo studio è noto a livello internazionale per i successi ottenuti in molteplici campi del progetto: dall’architettura alla ristrutturazione di edifici antichi, dalla progettazione di ristoranti e alberghi sino al design nautico, industriale, grafico e branding. Lavori che sono stati insigniti di numerosi premi - tra cui AR+D Prize, Compasso d’Oro, Gold Bundesrepublik Design Prize e Millenium Design Award - e che hanno segnato la collaborazione con importanti committenze, tra cui Fendi, Valentino, Montblanc, Lotus, Wally e Ferrero.

Due dei loro progetti sono stati esposti nel 2004 all’interno della 9. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia: l’Hotel Bad Dreikirchen nel Sud Tirolo (Padiglione Italiano) e la Villa a Positano (sezione Città d’acqua).

Gli architetti hanno disegnato arredi per le aziende Acierno ISL e Woodesign tra i quali Isotropo (Menzione d’Onore Compasso d’Oro 1998). Recente l’approdo nel settore dell’interior design aeronautico con il jet Falcon Dassault (2012).

I progetti di Lazzarini e Pickering sono stati pubblicati dalle più prestigiose riviste internazionali.

Claudio Lazzarini e Carl Pickering sono stati Visiting Professor in diverse università internazionali e docenti presso la Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” dell'Università “La Sapienza” di Roma. Gli architetti hanno tenuto conferenze presso importanti istituzioni tra cui il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo e la Casa dell’Architettura di Roma.