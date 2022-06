Ne(S) Architetti è uno studio nato dall'unione professionale dell'Arch. Veronica Diegoli e dell'Arch. Igor Pilla

Ne(S), Nuove Espressioni delle Spazio, è un progetto ad ampia scala, che mira ad indagare con occhio sempre diverso lo Spazio Reale e Virtuale di vita. La collaborazione è il primo aspetto che riteniamo fondamentale per raggiungere sempre nuovi traguardi di ricerca. E' per questo motivo che fin dall'inizio di ogni progetto cerchiamo di costruire una squadra di lavoro multidisciplinare, che attraverso le proprie conoscenze, aiuti a modellare lo Spazio in funzione di ogni esigenza. Oltre all'attività di studio, i componenti dell'ufficio svolgono attività didattica presso la Facoltà di Architettura di Ferrara nei corsi di Progettazione Architettonica e Sintesi Finale in Museografia, seguendo tesi laurea e organizzando workshop.

Lo studio si occupa di: Pianificazione Urbanistica Progettazione Architettonica Progettazione di Interni Restauro e Ristrutturazioni Direzione lavori Design Industriale Grafica Editoriale Grafica Web Grafica Tridimensionale Coordinazione per la sicurezza in progettazione e esecuzione L.81/08 Certificazioni Energetiche Progettazione Antincendio D.P.R. 151/2011 Stime Immobiliari