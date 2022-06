Quando la creatività incontra un forte desiderio d'espressione, nasce l'esigenza di pensare ad un obiettivo in cui convergere queste forze. E quando provengono da elementi all'apparenza incompatibili, il risultato di questa unione diventa davvero interessante.

Il progetto di DESIGN671 nasce da questa sfida, dal voler proporre un'idea progettuale mettendo insieme tre menti: due architetti e un interior designer; coniugando le differenze per renderle un unico punto di forza su cui basare il pensiero creativo. La lunga e ben famosa tradizione artigianale italiana è stata la spinta per creare una linea di mobili a produzione limitata, capace di rappresentare un'alta qualità di design. Il piacere di cercare linee e forme in grado di esaltare l'anima dell'oggetto ci ha spinto a sperimentare la loro estensione in curve e piani inclinati come in un gioco di equilibrio dinamico.