MDAlab è uno studio associato di architettura con sede a Marsciano, nato nel 2007 dalla collaborazione tra Jasmin Cherubini, Andrea Spiccallunto ed Emanuele Tini, laureati alla facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. Lo studio opera nel campo della progettazione a varie scale di intervento e partecipa a concorsi.

MDAlab si approccia al progetto con un atteggiamento volto alla costante verifica interdisciplinare del processo progettuale a partire dalle fasi preliminari, e la costruzione dell’architettura è oggetto di particolare studio e sperimentazione. Per le aziende MDAlab si propone come partner in grado di gestire e coordinare l’immagine architettonica a tutte le scale, dall’opificio agli uffici, dallo showroom allo stand fieristico. Per i privati MDAlab sviluppa progetti capaci di coniugare efficacemente funzionalità, comfort abitativo, innovazione tecnologica, rispetto dell’ambiente naturale e valenza estetica. Il tutto sempre con grande attenzione nella gestione alle esigenze della committenza, alle risorse economiche e temporali disponibili. Grazie all’esperienza acquisita su interventi di varia scala MDAlab è partner qualificato nella gestione della complessità del progetto pubblico, dalle fasi preliminari di condivisione del progetto fino alla gestione del cantiere, con attenzione alle esigenze della collettività, alle risorse economiche e temporali disponibili. I progetti sviluppati affrontano tematiche diversificate: la città, la residenza, il terziario, l’ambiente e le energie rinnovabili. MDAlab attraverso continui scambi interdisciplinari e nell’ampio arco di specializzazioni, è in grado di fornire numerosi servizi tecnici tra i quali: Progettazione architettonica pubblica e privataProgettazione urbana, urbanistica ed ambientaleRestauro e recupero edilizioDesign ed arredamentoBioclimatica e bioarchitettura – Risparmio energeticoProgettazione urbanistica nel settore delle energie rinnovabiliDirezione lavoriLo studio si avvale di una struttura dinamica e flessibile e di un team multidisciplinare composto da collaboratori interni e da consulenti esterni.