Studio Professionisti Associati, viene fondato a cagliari nel 1981 da partners provenienti dalla Cooperativa Tecnici, c&p Consulenze e Progettazioni e a&p Analisi e Progetto; i soci fondatori sono Antonio Cabras, Carlo Caredda, Peter Nowe', Paolo Pittaluga e Aldo Vanini.Nel 2005 lo Studio ha subito una riorganizzazione e attualmente e' composto da quattro soci senior (Antonio Cabras, Carlo Caredda, Massimo Faiferri e Aldo Vanini).

L'attività dello Studio si concentra sulla elaborazione di progetti sia per il settore pubblico che per quello privato, principalmente nell'ambito dell'architettura, dell'urbanistica, dell'ingegneria idraulica, stradale e impiantistica, con l'intento di coniugare l'aspetto della ricerca con quello dello sviluppo del progetto nel contesto professionale. Per fare questo si avvale della stabile collaborazione di giovani progettisti e di una consolidata rete di consulenti specialistici. Alcuni suoi lavori sono stati pubblicati dalle più qualificate riviste nazionali, così come sono stati oggetto di mostre nazionali ed internazionali. Lo studio partecipa con successo a concorsi internazionali di progettazione e i suoi componenti sono impegnati in attività di ricerca nei campi dell'architettura e dell'urbanistica e sono parte di organi tecnici dell'amministrazione regionale e locale. Lo studio ha collaborato con prestigiosi studi internazionali quali Herzog & de Meuron Architekten, Studio Boeri, 5+1AA, C+S Associati.