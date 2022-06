Studio Natural è un’agenzia creativa fondata da Marco De Santie Alessandro Paoletti. Due figure professionali industrial e graphic designer)con esperienze che spaziano dal progetto di allestimento, al product designpassando per la comunicazione grafica e il web.Ambiti diversi legati da un’unica matrice: progettare è l’applicazionedi un processo creativo.Studio Natural crede nella forza della professionalità e nell’idea che ogni processo creativo richieda competenze e figure specifiche al suo interno. Ricrea così un team ad hoc per ogni lavoro, persone che collaboranoe si confrontano per il successo del progetto.