Alberto Basaglia (1969) Natalia Rota Nodari (1970): “Architettura, design, grafica, interior design: tutto è progetto. Il progetto è una visione di ciò che ancora non c’è. La nostra aspirazione è dare tutto di noi stessi, perché questa visione, condivisa con il nostro interlocutore, trovi la migliore delle strade per diventare realtà.” Fondano lo Studio Associato nel 1997. Progettare un comparto urbano, un edificio, un oggetto, un arredo: per loro non fa nessuna differenza. Affrontano tutti i campi della progettazione, dall’urbanistica all’architettura, alla progettazione ambientale, al design e alla grafica, cercando di approfondire sempre tutti i dettagli di ogni fase: la produzione, il marketing, la comunicazione, le strategie aziendali. Chiarezza e rigore progettuale sono gli obbiettivi ai quali aspirano, sforzandosi di ‘eliminare’, ‘semplificare’ e ‘ottimizzare’ e, allo stesso tempo, di ‘personalizzare’ ciò che creano. Il processo creativo è un continuo confronto dialettico fondamentale per sviscerare la criticità di un progetto. Numerose sono le opere di architettura ambientale, industriale, commerciale e residenziale già realizzate. “Cerchiamo continuamente il dialogo con il contesto paesaggistico. Il nostro sforzo è di trovare nuovi elementi architettonici che interpretino in chiave contemporanea la semantica del contesto.” Collaborano per il Design con numerose aziende internazionali; di alcune sono anche direttori artistici. La loro prima esperienza nel mondo del design è del 1999, anno in cui hanno creato la collezione e il marchio YDF vincendo il primo premio del concorso Young & Design. Hanno progettato per Blitz Bovisa, BPA, Caffè Bonomi, Diemmebi, I TRE, Lema, Luxit, Mamà Design Italia, Outlook Design Italia, Pedrali, Progetti, Rexite, Steiner, Treca Interiors Paris, YDF.