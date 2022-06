023 e' la cucina realizzata in modo assolutamente artigianale e non standardizzato che abbina elementi di modernita' e di vintage, prendendo spunto da alcune linee portanti dell'arte degli anni '60 del secolo scorso, anni in cui l'entusiasmo per la bellezza, per l'originalita' e per l'italianita' avevano contagiato il mondo intero. Lo spazio e' occupato in modo funzionale ed emotivo allo stesso tempo, 023 integra nella sua superficie opere d'arte, immagini e simboli del presente e del passato dando vita a qualcosa di irripetibile. Artista e artigiano si completano cogliendo l'uno dall'altro motivo di creazione, d'invenzione e bellezza.

La tecnologia di supporto e completamento e' la migliore sul mercato, in assoluto. Accessori personalizzati, elettrodomestici d'altissima qualita' e finiture in acciaio realizzate a mano sono alcune delle caratteristiche che rendono unico il prodotto assieme ai collage artistici e ai sistemi di verniciatura personalizzati: lavorazioni eseguite a mano in Italia da Maestri d'arte che hanno sviluppato una cura del particolare e del dettaglio ineguagliabili. Arte e design convogliano in un unico prodotto e rendono lo spazio vitale un ambiente profondamente diverso. Appartamenti, ville, loft o rustici assumono un valore differente a seconda dell'arte di vivere che vogliamo porci come obiettivo esistenziale. In quanto opera d'arte 023 non segue normali canali di commercio del mobile e standard produttivi, ogni cucina e' realizzata in un massimo di cento esemplari, tutti numerati progressivamente e marchiati a fuoco. L'Arte non ha tempo, ma tu puoi trovare il Tempo per l'Arte.