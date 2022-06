Lo studio di architettura Restagno è attivo dal 1978 e ha maturato esperienze in diversi settori dell'edilizia, soprattutto nel campo della ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, e in particolare del recupero di edifici storici (Sette-Ottocento) e di vecchie tipologie rurali. Il nostro approccio è sempre di rispetto ed attenzione per la struttura esistente e per la sua storia, che si coniuga con un'interpretazione il più possibile attuale delle esigenze del cliente.

Attualmente lo Studio Restagno si avvale della collaborazione di un team di professionisti - architetti e ingegneri - in grado di offrire una varietà di competenze in linea con le complessità del progettare contemporaneo, combinando lo studio estetico e funzionale dell'Architettura con il supporto relativo alle esigenze di risparmio energetico, di gestione delle pratiche edilizie e di ricerca delle nuove tecnologie.