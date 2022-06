Gianni Benincasa nasce a Pisa il 21.01.1985. Consegue nel 2004 il diploma di geometra all’Istituto I.T.C.G “E. Fermi” di Pontedera, dopo di che si iscrive alla Facolta di Architettura di Firenze, dove nel febbraio 2012 si laurea con la votazione di 110/110 con lode, titolo della tesi: “Tenuta di Tollena”: cantina, agriturismo e residenza padronale.Nel corso degli studi, ha partecipato a numerosi concorsi sia per spazi pubblici che per la progettazione di edifici, mirati ad aumentare la propria conoscenza e capacità.Attualmente collabora con lo studio qart progetti di Firenze.

Lorenzo Casapieri nasce a Pisa il 24 Giugno 1985. Nel 2004 consegue il diploma di maturità al Liceo Scientifico XXV Aprile di Pontedera. Iscrittosi alla Facoltà di Architettura di Firenze si laurea nel Febbraio 2012 con una tesi di progettazione inerente il tema della cantina vinicola. Il lavoro è stato apprezzato e valutato con il massimo dei voti, in quanto ha sviluppato un progetto coerente, in stretto contatto con una committenza reale ( la Tenuta di Tollena di San Gimignano SI ), ed ha cercato di soddisfare le specifiche esigenze di quest’ultima. In qualità di studente ha partecipato a vari concorsi di progettazione, ed attualmente collabora con lo Studio qart progetti di Firenze.