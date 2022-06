Studiodonizelli nasce a Milano nel 1997 e si occupa di progettazione nell'ambito privato e commerciale. Negli anni si afferma in Italia e all'estero nell'ambito della progettazione e della ristrutturazione di immobili di prestigio ponendo particolare attenzione al taylor made e agli arredi su misura.

Massimo Donizelli architetto: L'esperienza maturata nell'ambito della progettazione e della direzione dei lavori nei grandi appalti pubblici, nel restauro, nel recupero e nella riconversione del patrimonio esistente, ma anche le esperienze nell'ambito delle imprese di costruzione e dei general contractor, portano l'arch. Massimo Donizelli ed il proprio studio ad esprimersi come consulenti nell'intero processo di sviluppo edilizio ed immobiliare, dall'acquisizione dell'immobile al post vendita passando dal rapporto con enti ed amministrazioni locali allo studio del dettaglio e del particolare costruttivo. Esercita inoltre la sua attività professionale in ambito del’interior design con la progettazione e la direzione lavori di residenze private di prestigio in italia e all'estero. E' docente di Interior Design presso ADL Accademia del Lusso a Milano e a Belgrado. L'insegnamento in corsi di specializzazione post laurea e post diploma e la stretta collaborazione con la struttura didattica internazionale dell'accademia lo porta ad intraprendere costantemente un'attenta attivita di ricerca e un continuo aggiornamento professionale.

Marco Donizelli architetto:. La costante collaborazione con numerosi studi di progettazione architettonica e di interior design, permette a Marco Donizelli di maturare esperienza nell’ambito del recupero del patrimonio edilizio esistente, dalla trasformazione di vecchi spazi artigianali in esclusivi Loft, al recupero di sottotetti ai fini abitatativi, sino al restyling di residenze private di prestigio. La collaborazione pluriennale con una azienda operante nel settore della fornitura e lavorazione dei materiali lapidei lo porta ad occuparsi specificamente del processo esecutivo e di trasformazione di marmi, pietre e graniti. La continua ricerca di soluzioni tecnico estetiche di pregio ed un continuo e costante interscambio di idee con professionisti e aziende operanti nell'ambito dell'edilizia residenziale e dell'arredamento, unita alla grande passione per il dettaglio ed il costante utilizzo di strumenti di disegno e progettazione virtuale sempre più mirati, portano Marco Donizelli a maturare una profonda esperienza anche nel mondo della modellazione 3d. Tali competenze lo portano dal 2008 ad essere nominato docente di Interior Design presso Istituti Callegari e Accademia del Lusso di Milano. Anche nell’attività didattica infatti affronta specialmente gli aspetti sopra citati. Da tempo inoltre, nell’ambito dei corsi di aggiornamento e formazione professionale per Architetti e Progettisti, istituiti da alcuni Ordini professionali, svolge attività di docenza.