Interior designer e stilista, inizia a lavorare presso la divisione tessuti per arredamento della Rattidiventandone in breve tempo Responsabile Stile. Nel 1982 apre a Como due negozi specializzati in ristrutturazioni, decorazione, antiquariato e tessuti.

Collabora con importanti industrie tessili (Clerici Tessuto,Rubelli) e del mobile (RS Valeo, Riva 1920) e arreda molte residenze private in Italia (Milano, Roma, Capri, Courmayer, Santa Margherita Ligure, ...) e all'estero (Parigi, St. Moritz, ...)Interessi eclettici e un'innata curiosità lo spingono oltre i tradizionali confini professionali come la progettazione dell'innovativo edificio ecosostenibile della Scuola Oliver Twiste il progetto di temporary stores per la Maison Bulgari.