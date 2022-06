ENRICO CESANA

“Il design non lo avevo mai considerato, soprattutto perché il sogno di ogni architetto è fare appunto l’architetto, ma dopo gli studi e due esperienze professionali che definisco importantissime, sia dal punto di vista professionale che umano, mi hanno fatto scoprire questo mondo, ed è stato un colpo di fulmine, amore a prima vista. Nel 2005 la scelta di aprire un mio piccolo spazio e di credere in questo colpo di fulmine, i primi clienti, i primi progetti, le prime preoccupazioni e le prime emozioni. Mi ritengo un progettista al servizio dell’azienda, nel senso positivo del termine: mi piace lavorare sull’unicità e sul carattere, ed essendo ogni azienda diversa dall’altra, il mio compito è quello di saper leggere il dna aziendale e fare progetti mirati alla valorizzazione di questi valori. Penso che per avere un buon risultato, tra progettista ed azienda si debba stabilire un feeling, un filo di intesa invisibile, che permetta di capirsi con uno sguardo, senza bisogno di parole, di confrontarsi e scontrarsi per trovare la soluzione ottimale che sia un mix di design, strategia produttiva e di marketing, solo allora il prodotto risulta essere vincente. Ci sono realtà in cui questo avviene immediatamente ed altri invece dove non scatta mai, ma si sa tutte le ciambelle non riescono con il buco. Il progetto più bello ed emozionante in assoluto fatto a quattro mani in collaborazione con mia moglie è la nostra piccola che è un uragano, un vulcano di idee e stimoli.”