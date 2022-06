CALET è una società consortile che unisce la forza e l’esperienza di tre grandi aziende della filiera legno-edilizia Toscana per essere all’avanguardia nella produzione di pannelli X-LAM (CROSS LAMINATED TIMBER) per lo sviluppo di sistemi abitativi in legno, più confortevoli e meno impattanti. Ciascuna azienda, forte della propria consolidata esperienza in ciascun settore, si occupa di una specifica fase del processo produttivo.