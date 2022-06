BOCINI&BOCINI nasce da un’idea della famiglia Bocini, negli anni 50 nel campo dell’arredo d’interni in maniera artigianale fino alla nascita nel 1966 di SAMARREDA, con l’intento di fornire un servizio completo che accompagni il committente a 360° nella realizzazione della sua IDEA, sia esso un privato, un professionista, un imprenditore, un designer, un’ente , o un’azienda.Gli anni di esperienza a stretto contatto con la realtà costruttiva artigiana dei vari settori della realizzazione d’interni, hanno accresciuto il nostro know how, permettendoci di seguire ogni progetto in ogni singola fase della sua realizzazione, dallo sviluppo del disegno, alla messa in opera del costruito, rendendo al committente un servizio chiavi in mano, che si avvale di strette collaborazioni con aziende all’avanguardia in tutti i settori produttivi: falegnameria, carpenteria, carpenteria metallica, infissi, cartongessi, impianti elettrici, climatizzazioni, imbiancature,ristrutturazioni, tappezzeria, etc.Gli anni ci hanno consegnato un’affidabilità tale da consentirci di usufruire di partnership con aziende di primo piano nel panorama del design made in Italy quali: PEDRALI – FLOS – FANTONI – X-LIGHT – ICF – KASTEL – BRALCO -VETRO IN – FLEXFORM.