Un nuovo concept per uno show-room realizzato per dare risalto alle aziende partners e che trasmette la nostra ‘’poesia’’ nella progettazione. Ciò che abbiamo voluto creare è un ambiente in cui emotività e tecnologie riescono a mescolarsi insieme e nel quale cercheremo di rispondere alle richieste di una clientela esigente.

Forse si potrebbe vivere anche in una stanza completamente vuota. Ma che abitare sarebbe? Esistere significa abitare. E poiché l'abitare è un gesto umano, la sua conseguenza è l'arredare. Da qui la nostra filosofia: organizzare la nostra vista dentro le case, condividere con le persone vicine elementi distintivi e unici, lasciare tracce e sedimenti di questa opera in progress che è l'abitare.

Tutto ciò, grazie anche alla collaborazione con brands di assoluto prestigio nel settore dell’arredamento, esclusivamente “Made in Italy”, fanno di Zoom uno studio di architettura e design tra i più affermati nel settore.

Importanti riconoscimenti e editoriali su riviste di settore sono la conferma di quanto Zoom ha fatto in questi anni e di quanto può fare per voi, per i vostri progetti e per i vostri ambienti siano essi di lavoro o privati.