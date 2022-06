La società Decoramo s.r.l. nasce il 22 Gennaio

2009 , si occupa dell'ideazione, disegno, produzione, imballaggio e vendita di prodotti per la decorazione della casa, in particolare : decorazioni adesive per pareti, complementi d'arredo quali: orologi a parete, appendiabiti, tovagliette e presine ed infine giochi per bambini in cartone. La commercializzazione dei prodotti avviene tramite due canali: e-commerce sul sito dell'azienda e tramite rivenditori sparsi sul territorio nazionale, in particolare negozi di arredamento e colorifici specializzati nella decorazione. Decoramo è considerata una dei brand piu' affidabili nel campo della decorazione per la casa sia per la sua presenza e celerità nell'assistenza, sia per gli aggiornamenti continui ai suoi prodotti in concomitanza con le variazioni e le evoluzioni dei gusti e delle mode dei consumatori.

L'azienda nel corso degli anni ha ampliato i suoi investimenti pubblicitari per accrescere il valore del proprio marchio debitamente registrato presso l'ufficio brevetti a livello nazionale.