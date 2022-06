Nata nel 1975, Penta si è da subito distinta nel mercato dell’arredamento per l’originalità della sua proposta: produrre e commercializzare complementi fondamentali per la decorazione della casa. Ma la convinzione che l’essere vincenti significasse offrire qualità eccellente, insieme ad un design accattivante e riconoscibile, ha spinto l’azienda a specializzarsi in uno dei campi originari: l’illuminazione.

Da allora lo sviluppo di Penta non si è fermato, facendola entrare di diritto nel ristretto numero di aziende leader del settore. Nel corso degli anni anche la collezione proposta ha saputo evolversi, pur mantenendo intatte le caratteristiche che la rendono diversa e pertanto esclusiva: qualità, eleganza, funzionalità e geniale accostamento dei materiali utilizzati.