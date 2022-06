CASA IN MONTAGNA

CASTELLI IN ARIA

Studio stocco architetti è uno studio di progettazione fondato sull’idea che gli edifici possono servire da ponte tra la natura, la cultura e la gente, e che un ambiente stimolante ha un effetto positivo sulla vita delle persone. L’attività dello studio si sviluppa in molte direzioni dalla progettazione architettonica, design d'interni, allestimento di spazi temporanei e comunicazione, con particolare attenzione ai temi del sostenibilità ambientale ed energetica, si avvale della collaborazione di architetti, ingegneri, grafici ed artisti in grado di riunire le conoscenze necessarie alla risoluzione di tutte le problematiche compositive, tecniche e comunicative del progetto contemporaneo. Fondato nel 2007 da Diego Stocco dopo diverse esperienze presso altri studi, vede nel 2014 l’ingresso di Piergiorgio Stocco che da subito collabora attivamente con l’attività dello studio apportando grandissima competenza nella realizzazione di render di alta qualità. Studio stocco architetti ha sede nel centro storico di Camposampiero in provincia di Padova.