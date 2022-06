COSMOTRE SRL produce lampade e complementi d’arredo per l’hotel, la casa e lo yacht. Tutti i nostri prodotti possono essere adattati alle specifiche esigenze del cliente, collaborando con l'architetto o il tecnico arredatore per la scelta delle soluzioni più adatte agli ambienti. Sono possibili produzioni customizzate. Alti standard qualitativi assicurano una produzione d'eccellenza completamente MADE IN ITALY.