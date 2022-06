DnA associates è uno studio giovane e creativo fondato da Arnaldo Puglia e Camillo Maggi, entrambi designers. Dal 2009, anno della sua apertura, lo studio DnA associates li ha portati in pochi anni a cimentarsi in diversi campi, dall’architettura al design del prodotto, fino ad arrivare allo sviluppo di brand identities e alla realizzazione di siti web. Questa varietà di ambiti progettuali ha permesso loro di interfacciarsi con una clientela diversificata, sia a livello privato che aziendale, potendo così spaziare dalla progettazione di appartamenti privati a quella di ristoranti, allestimenti, grafiche ed eventi.

DnA associates prende principalmente ispirazione da un design innovativo e contemporaneo, combinato con un’accurata ricerca di materiali che, attraverso soluzioni innovative, è la chiave per sviluppare concetti insoliti e spazi creativi. Questa continua ricerca si trasforma spesso in una contaminazione tra design e altre espressioni artistiche, ed è grazie a questa simbiosi che è possibile dare vita a nuovi campi di sperimentazione.

L’obiettivo di DnA associates è quindi quello di erodere le barriere tra architettura, arte e design; ciò si concretizza, ad esempio, mostrando un notevole interesse per gli edifici industriali, che vengono riconvertiti per destinarli ad un nuovo utilizzo. Anche la comunicazione visiva assume un ruolo essenziale nella filosofia di DnA associates, non solo a livello progettuale, ma quale efficace veicolo di distribuzione delle proprie idee creative.