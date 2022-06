OFFICINE TAMBORRINO È LA NUOVISSIMA LINEA DI COMPLEMENTI D’ARREDO METALLICI DEL GRUPPO SCAFF SYSTEM, AZIENDA LEADER DA OLTRE UN CINQUANTENNIO NELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI STRUTTURE METALLICHE PER VARIE DESTINAZIONI D’USO.

Il brand è parte integrante dell’attuale percorso di crescita aziendale ed è basato sulla riscoperta del design italiano della metà del Novecento. Esprime quasi un ritorno alle origini e a una dimensione dal sapore artigianale, accanto a contenuti innovativi e contemporanei di design e di stile che re-interpretano l’acciaio in tutte le sue possibilità espressive. La nostra gamma include librerie modulari, cassettiere, lampade da tavolo, lampade a piantana, tavoli, sedie e sgabelli, portariviste e portadocumenti, fermalibri e una gamma assortita di accessori per l'ufficio e idee regalo. L’accuratezza delle lavorazioni e le personalizzazioni sono garantite dalla produzione con macchinario a tecnologia laser; le varianti in termini di finiture includono la verniciatura in quasi tutti i colori RAL con polveri epossidiche, la lamiera con effetto ossidante, la versione in acciaio naturale con smalto trasparente. L'anima del progetto è quella di un design con note vintage ed eco-sostenibili, che si basa sul dialogo costante tra passato e futuro in un’ottica di sperimentazione.