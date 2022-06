Profilo

L'architettura adopera un linguaggio complesso, ma quando ben composto il messaggio è immediato e non può prescindere da una serie di esperienze ormai codificate e istantaneamente riconoscibili a chiunque condivida il medesimo contesto culturale; come ci fa notare Umberto Eco, "la forma denota la funzione solo sulla base di un sistema di attese e di abitudini acquisite e dunque sulla base di un codice". La funzione è un valore immateriale dello spazio che influenza chi lo vive tanto quanto le sue caratteristiche concrete (colore, materiali, forma). Ecco perché, per esempio, per un visitatore approcciarsi ad un museo non è lo stesso che approcciarsi ad una galleria, per quanto ambedue ospitino opere d'arte. Questo avviene perché l'architettura, con il suo valore simbolico è il primo e più immediato contatto che si ha quando interagiamo con una spazio. La complessità risiede proprio nella capacità del progettista di infondere contenuti all'architettura, utilizzando un linguaggio coerente e comprensibile a chi poi dovrà usufruirne.