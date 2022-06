Lo studio nasce dalla collaborazione di professionisti che già da anni lavorano insieme su progetti complessi di qualsiasi scala. Il team è costituito da un nucleo operativo di quattro persone, due architetti e due geometri, con diverse competenze complementari tra loro che garantiscono l’offerta di un’ampia gamma di servizi volti alla gestione dell’intero iter progettuale.Lo studio si occupa prevalentemente di progettazione di edifici civili (social housing) ed industriali, ristrutturazioni, pianificazione territoriale e interior design, affrontando una molteplicità di temi architettonici sia per tipologia che per dimensioni.Lo studio collabora, inoltre, con rete consolidata di professionisti di fiducia per quanto riguarda la progettazione di impianti tecnici, strutturisti ed illuminotecnici a garantire per ogni tipologia di intervento adeguate prestazioni e competenze professionali.