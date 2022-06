Torrisi & Procopio Architetti, studio di architettura e design nato nel 2003 dalla collaborazione fra gli architetti Daniela Procopio e Giuseppe Torrisi, si costituisce come studio associato nel 2006.

Diretto dai soci fondatori nella piena condivisione di un linguaggio architettonico che coniuga soluzioni formali e funzionali innovative al rispetto delle peculiarità dei luoghi, lo Studio si occupa prevalentemente di progettazione di edifici civili ed industriali, ristrutturazioni e interior design, affrontando una molteplicità di temi architettonici sia per tipologia che per dimensioni. Attualmente Torrisi & Procopio Architetti annovera fra i propri clienti soggetti privati, aziende, società di consulenza in architettura e ingegneria operanti in Italia ed all’estero.