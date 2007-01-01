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beatrice pierallini
Architetti a Firenze
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    • Appartamento a Taormina, beatrice pierallini beatrice pierallini CucinaIlluminazione
    Appartamento a Taormina, beatrice pierallini beatrice pierallini Camera da lettoLetti e testate
    Appartamento a Taormina, beatrice pierallini beatrice pierallini Camera da lettoArmadi & Cassettiere
    +4
    Appartamento a Taormina
    Piccolo loft a Taormina, beatrice pierallini beatrice pierallini Camera da letto moderna
    Piccolo loft a Taormina, beatrice pierallini beatrice pierallini Camera da letto moderna
    Piccolo loft a Taormina, beatrice pierallini beatrice pierallini Bagno moderno
    Piccolo loft a Taormina
    Ancora una libreria per l'appartamento in centro a Firenze, beatrice pierallini beatrice pierallini Ingresso, Corridoio & ScaleCassettiere & Scaffali Ferro / Acciaio
    Ancora una libreria per l'appartamento in centro a Firenze, beatrice pierallini beatrice pierallini Ingresso, Corridoio & ScaleCassettiere & Scaffali Ferro / Acciaio
    Ancora una libreria per l'appartamento in centro a Firenze, beatrice pierallini beatrice pierallini Ingresso, Corridoio & ScaleCassettiere & Scaffali Ferro / Acciaio
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    Ancora una libreria per l'appartamento in centro a Firenze
    Rwanda Chapel. Una chiesa per la comunità religiosa di Rukomo, beatrice pierallini beatrice pierallini
    Rwanda Chapel. Una chiesa per la comunità religiosa di Rukomo, beatrice pierallini beatrice pierallini
    Rwanda Chapel. Una chiesa per la comunità religiosa di Rukomo, beatrice pierallini beatrice pierallini
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    Rwanda Chapel. Una chiesa per la comunità religiosa di Rukomo
    CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN 2 GRADI RELATIVAMENTE ALLA “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALDO MORO, PIAZZA ENRICO BERLINGUER E AREA VIA MACOMER”, beatrice pierallini beatrice pierallini
    CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN 2 GRADI RELATIVAMENTE ALLA “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALDO MORO, PIAZZA ENRICO BERLINGUER E AREA VIA MACOMER”, beatrice pierallini beatrice pierallini
    CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN 2 GRADI RELATIVAMENTE ALLA “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALDO MORO, PIAZZA ENRICO BERLINGUER E AREA VIA MACOMER”, beatrice pierallini beatrice pierallini
    +3
    CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN 2 GRADI RELATIVAMENTE ALLA “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ALDO MORO, PIAZZA ENRICO BERLINGUER E AREA VIA MACOMER”
    Concorso di Idee D1_Milano, beatrice pierallini beatrice pierallini Pareti & Pavimenti in stile industriale
    Concorso di Idee D1_Milano, beatrice pierallini beatrice pierallini Pareti & Pavimenti in stile industriale
    Concorso di Idee D1_Milano, beatrice pierallini beatrice pierallini Pareti & Pavimenti in stile industriale
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    Concorso di Idee D1_Milano
    Mostra tutti i 27 progetti

    LO STUDIO SI OCCUPA DI ARCHITETTURA , GRAFICA E DESIGN, ATTIVO IN ITALIA E ALL’ESTERO, SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE INTERNA ED ESTERNA DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI.ATTUALMENTE LO STUDIO È IMPEGNATO NELLA PROGETTAZIONE DI HOTEL, RESIDENZE, NEGOZI, IMMAGINE–COORDINATA, PER I QUALI VENGONO ELABORATE SIA LA PARTE ARCHITETTONICA SIA L’INTERIOR DESIGN.HA VINTO MOLTI PREMI IN CONCORSI DI ARCHITETTURA, FRA I QUALI CONCORSO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI "PIAZZA CLEMENZIANO A NOLA", 2017 PROGETTO VINCITORE ,CONCORSO DI IDEE“LA PIAZZA DEL POLO UNIVERSITARIO DELLA FOLCARA”CASSINO (FR) 2011 1°CLASSIFICATO; CONCORSO DI IDEE RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO INAE ARREDO PIAZZA S. GIOVANNI, RAGUSA, 2010 ITALIA 2°CLASSIFICATO.

    Bacini di utenza
    Italia e estero
    Riconoscimenti
    CONCORSO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CLEMENZIANO A NOLA, 2017 PROGETTO VINCITORE; CONCORSO DI IDEE“LA PIAZZA DEL POLO UNIVERSITARIO DELLA FOLCARA”CASSINO (FR) 2011 1°CLASSIFICATO; CONCORSO DI IDEE RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO INA E ARREDO PIAZZA S. GIOVANNI, RAGUSA, 2010 ITALIA 2°CLASSIFICATO.
    Indirizzo
    Viuzzo dei Bruni 16
    50133 Firenze
    Italia
    +39-0556141601 www.beatricepierallini.it
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