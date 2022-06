LO STUDIO SI OCCUPA DI ARCHITETTURA , GRAFICA E DESIGN, ATTIVO IN ITALIA E ALL’ESTERO, SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE INTERNA ED ESTERNA DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI.ATTUALMENTE LO STUDIO È IMPEGNATO NELLA PROGETTAZIONE DI HOTEL, RESIDENZE, NEGOZI, IMMAGINE–COORDINATA, PER I QUALI VENGONO ELABORATE SIA LA PARTE ARCHITETTONICA SIA L’INTERIOR DESIGN.HA VINTO MOLTI PREMI IN CONCORSI DI ARCHITETTURA, FRA I QUALI CONCORSO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI "PIAZZA CLEMENZIANO A NOLA", 2017 PROGETTO VINCITORE ,CONCORSO DI IDEE“LA PIAZZA DEL POLO UNIVERSITARIO DELLA FOLCARA”CASSINO (FR) 2011 1°CLASSIFICATO; CONCORSO DI IDEE RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PALAZZO INAE ARREDO PIAZZA S. GIOVANNI, RAGUSA, 2010 ITALIA 2°CLASSIFICATO.