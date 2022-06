Luca Difonzo, livornese, classe 1966, è laureato con lode in Architettura a Firenze. Il suo studio di Progettazione nasce nel 1995 realizzando spazi commerciali. La varietà degli incarichi sviluppati in questi anni di attività hanno consentito allo studio di esplorare a 360° il territorio della progettazione architettonica applicando però ad ogni scala e categoria di intervento il medesimo approccio: massima libertà di pensiero, minimo gesto formale, massima cura nei dettagli.

Nel 2007 lo studio cambia nome ”L,C” ed amplia gli obiettivi: la sostenibilità ambientale diventa un presupposto irrinunciabile di ogni intervento, nel contempo cresce la specializzazione nel progetto a piccola scala ed alto contenuto tecnologico come l’allestimento e il contract. Nel 2010 entra in Oficina94 (www.oficina94.it) occupandosi di riqualificazione urbana. Alcuni progetti di spazi commerciali, di allestimento museale e di spazi per il contract sono stati pubblicati da Riviste specializzate. Scrive su alcune riviste di settore ed è fortemente attivo nella promozione della architettura e della mobilità sostenibile, organizza eventi e convegni. Luca Difonzo è uno dei redattori di Architetture Livorno (ed. ETS Pisa ) e tiene una rubrica su ARKnews (Felici Editore). È attivo nella FIAB (Federazione Italiana amici della Bicicletta) quale promotore della mobilità ciclabile quale irrinunciabile ingrediente della riqualificazione urbana. Stampa: · “Comune notizie” del dicembre 1998 ed. Comune di Livorno. · Catalogo della mostra “Lo spazio pubblico in Italia 1990-1999" ed. Alinea Firenze. · Catalogo della mostra” Livorno una porta tra città e mare” a cura dell’ ordine degli architetti di Livorno. · Quotidiano”La Nazione” del 11.08.2005. · Quotidiano “Il Tirreno” del 04.10.2005. · Rivista di architettura “Architetture livornesi” n°1/2005 e n° 3-4/2006 ed. ETS. · Rivista di architettura “Architetture livornesi” .Speciale Energia n°8/2008 ed. ETS. · Rivista “Millionaire” luglio-agosto 2008. · Rivista di architettura “Architetture Grosseto” ed ets - n°4-5/2008. · Livorno Cruciale n°4/2010 (ed ets). Luca Difonzo è iscritto con il n°341 all’ordine degli architetti di Livorno.