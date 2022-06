Marco Ferreri è nato il 26 febbraio 1958 a Imperia e si è laureato in architettura nel 1981 al Politecnico di Milano, città dove lavora.

Ha lavorato con Marco Zanuso, Angelo Mangiarotti e Bruno Munari.

La sua ricerca progettuale spazia dal disegno industriale alla grafica, dall’architettura all’allestimento.

Suoi oggetti hanno ricevuto riconoscimenti e sono raccolti in importanti collezioni di design, “Permanent Design Collection” del Museo d’Arte Moderna di New York, la collezione permanente di design dell’Israel Museum di Gerusalemme, la Collezione del Fondo Nazionale d’Arte Contemporanea di Parigi e in importanti collezioni private.

Il suo lavoro è stato presente alla IX Biennale di Architettura di Venezia e alla I Biennale Internazionale di Architettura di Beijing in Cina. Nel 2010 la Triennale di Milano gli ha dedicato una grande mostra monografica dal titolo “Marco Ferreri_progettarepensieri”.

Ha tenuto lezioni in importanti università italiane e straniere e insegnato al Politecnico di Milano, all’Accademia di Belle Arti di Brera, alla Libera Università di Bolzano e all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Dal 2011 al 2013 è stato direttore del biennio specialistico in Product Design della Naba.