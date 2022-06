Michele Romani e Mauro Saccani, nati entrambi in provincia di Milano nel 1970, si formano all'Istituto Statale d’Arte di Monza e nel 1998 si laureano in Architettura al Politecnico di Milano.

Dal 1999 intraprendono insieme l’attività professionale e fondano ad Arcore il loro Studio Associato

dove collaborano come freelancers con alcuni studi dell’hinterland milanese e parallelamente partecipano a vari concorsi sia di design che di architettura. Nello stesso anno vincono il 3° premio al concorso per la ristrutturazione ed ampliamento della sede del Comune di Ornago con il progetto “Il cubo e la piazza”. Rivolti sempre più al settore del Product Design, oggi cooperano con molteplici aziende del settore illuminotecnico e del mobile oltre a sviluppare progetti di architettura d’interni per la committenza privata. Ogni loro nuovo oggetto di design scaturisce da un idea forte, da un preciso atto creativo di sintesi tra fantasia e concretezza e di sfida alla gravità delle consuetudini. Tanto più quest'idea è “semplice” ed immediata tanto più sarà vincente il progetto: il “semplice” inteso come minimale, puro, come forma di eleganza e di rifiuto per l'eccesso e la volgarità, come capacità di comunicare il senso della misura e dell'equilibrio. Dal 1999 sono soci ordinari dell’ Associazione Disegno Industriale di Milano e sono iscritti come Designers nel Registro Europeo BEDA. Sono selezionati dall’ Italian Design on Tour, I.DoT 2003/04 con il prodotto Boomerang di Linfa Design. Sono selezionati dall’ Italian Design on Tour, I.DoT 2006/07 con i prodotti Diadema di Vistosi ed Ark di Acerbis International. La menzione ADI Design Index 2006, preliminare alla XXI edizione del Premio Compasso d’Oro, con la selezione della collezione Diadema prodotta da Vetreria Vistosi,

costituisce il riconoscimento più prestigioso in termini di apprezzamento delle qualità sottese al loro operare. Nel 2009 l'Assessorato al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia conferisce un attestato di esperienza positiva

per la riqualificazione e valorizzazione paesaggistica dei nuclei e insediamenti storici al progetto da loro sviluppato per la

redazione del Piano Particolareggiato “Le cinque corti di Bernate” per il Comune di Arcore.