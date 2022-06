“Cumo Mori Roversi Architetti” è uno studio associato fondato da Giulio Cumo nel 1946, poi sviluppato da Massimo Mori e Silvia Cumo ed oggi diretto da Alessandro Mori e Rossella Roversi. L’attività dello studio si svolge negli ambiti del restauro, delle nuove costruzioni anche specialistiche, delle ristrutturazioni, della progettazione di interni e di arredi; le sue prerogative principali sono l’elevato controllo esercitato su tutte le fasi del progetto, il coordinamento generale degli interventi e la supervisione delle diverse professionalità coinvolte in ambiti multidisciplinari, l’ampio ricorso alle tecnologie innovative e la cura del dettaglio costruttivo, architettonico e strutturale, anche in contesti storici. Le diverse esperienze degli Associati, sviluppate anche in ambito universitario, vengono riversate nella pratica professionale con progetti in cui l’innovazione, accanto all’impiego ed alla valorizzazione delle tecniche costruttive e delle tecnologie tradizionali, vuol essere filo conduttore. La ricerca e l’affinamento dell’attività progettuale sono ora proiettati in maniera particolare nell’ambito della ricerca di materiali e tecnologie innovative e dello sviluppo delle tecniche del restauro.

Tra i lavori di restauro recentemente pubblicati si segnalano il restauro di Palazzo Ghetti ed il restauro di Palazzo Agolanti-Pedrocca e del tratto di mura urbiche romane in esso incluse, entrambi a Rimini.