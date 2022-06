ZPSTUDIO è uno studio di design e architettura fondato nel 2003 da Matteo Zetti ed Eva Parigi, entrambi formatisi allla Facoltà di architettura di Firenze dove svolgono attività didattica e di ricerca.

Matteo Zetti (Firenze, 18/10/1968) si occupa di progettazione architettonica e urbana, design e architettura d’interni ed è consulente presso società di engineering a livello nazionale. Eva Parigi (Siena, 28/12/1968) è dottore di ricerca in architettura e specializzata in exhibit design alla Domus Academy di Milano; si occupa di allestimento museale ed exhibit design.

La missione di zpstudio è di esplorare le potenzialità del design e del progetto contemporaneo come strumenti di comunicazione, spaziando tra scale diverse in continuo dialogo tra pratica quotidiana e ricerca. Nella loro formazione anche una consolidata esperienza di collaborazione con il mondo dell’arte contemporanea, che si riflette nel particolare interesse al potere narrativo del progetto. Lo studio è impegnato nel fornire soluzioni creative per il progetto di interni, di elementi di arredo e prodotti per l’industria; progetta e realizza installazioni temporanee, spazi espositivi e commerciali, strutture integrate di brand aziendali.

Molti dei loro lavori sono stati premiati in concorsi e workshop internazionali, e pubblicati sulla stampa di settore; tra gli altri Best of Now (Parigi, 2001), Grandesign (Milano, 2002), Idot Italian Design on tour (2004), Tokyo designers’ week (2004), Competition workshop ‘Contemporary light’ Lumen center Italia (Milano 2007). I loro lavori sono stati esposti alla Biennale di Venezia, alla Stazione Leopolda di Firenze, al Salone del Mobile di Milano e di Parigi; con la collettiva Idot/Italian design on tour a New York, Chicago, Barcelona, Shangai. Tra le aziende con cui collaborano: Lumen Center Italia, JVC, Sharp, Parentesi Quadra, Viceversa, Softline-Allkit, Cristal4. Dal 2004 zpstudio ospita: Angle - osservatorio sulla città, e fa parte di: network Ottoperotto; IFresearch - Associazione di Promozione dell’Architettura Contemporanea; movimento Firmiamolalettera; Adi - Associazione per il Disegno Industriale; Beda - The Bureau of European Design Associations.