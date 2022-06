Casamilano Project Division punta a crescere nel segmento contract,

condividendo (coniugando) il successo con i suoi clienti e firmando gli arredi di hotel, ristoranti, fashion bars, boutique, in quanto sempre più la collezione Casamilano viene apprezzata e utilizzata nel mondo da architetti e interior decorators

Oltre al prodotto di serie su misura, adattato dimensionalmente, Casamilano Project Division è in grado di fornire un servizio, proponendo e realizzando anche tipologie di prodotto, finiture e materiali non presenti nella collezione, fino alla realizzazione su progetto, caratterizzata da una soluzione personalizzata (anche per forniture medio-piccole.)

Casamilano si avvale dei migliori materiali e mano d’opera rigorosamente made in Italy, grazie ad uno staff dedicato al settore contract .