Basso Salento, Antico borgo di Muro leccese: in questo luogo incantevole nel cuore della civiltà messapica sorge “I’m where I live”, nuovo concept di casa bottega progettato, fin nella definizione del nome, da Emanuele Spano.

Con “I’m where I live”, laboratorio dotato delle più moderne apparecchiature fotografiche nonché location ideale per shooting redazionali, il progettista-fotografo-visual designer Emanuele Spano definisce un progetto di bioarchitettura mediterranea attraverso un nuovo modo di costruire sostenibile orientato al miglioramento della salute e della qualità della vita. La volontà di “ristabilire il contatto con un sentimento atavico” si traduce nella sapiente scelta di materiali naturali come biocalce e pietra naturale che non può prescindere dalle più moderne tecnologie per l’energia rinnovabile.

“I’m where i live” si sviluppa attorno a un’idea di spazio condiviso, ideale punto di incontro fra design e fotografia, in un approccio che vede l’utilizzo di tutti gli ambienti – studio, showroom, spazio espositivo, area relax - nell’arco nella giornata. Se gli interni sono arredati con pezzi di design progettati da nomi illustri del design internazionale, l’esterno rievoca il modello della “Torre Saracena”, simbolo dell’identità architettonica del Salento.

Colori, superfici, spazi, materiali, finiture, pitture, rispecchiano l’eclettica personalità del designer, votata alla sperimentazione.