Matlight è nata dalla volontà di estremizzare il gioco di contrasti tra profilo e assenza di contenuto, applicato su una forma classica per eccellenza, l’anfora. Abbiamo lavorato su proporzioni e divagazioni materiche, anche come provocazione, per dare vita a un progetto che deve, innanzitutto, divertire e colpire.

I due elementi distintivi di Matlight sono la stilizzazione della sagoma dell’anfora e la valorizzazione dell’elemento elettrico, il cavo, impreziosito e posizionato al centro della scena della sagoma vuota.