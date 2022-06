CRN, con oltre 50 anni di storia e dal 1999 parte del Gruppo Ferretti, è specializzato nella costruzione di megayacht completamente custom in acciaio e alluminio da 40 a 90 metri. Guidato oggi dal Presidente e Amministratore Delegato Lamberto Tacoli, il cantiere di Ancona si estende su un’area di quasi 80.000 mq, con marina privata e costruisce navi da diporto fino a 90 metri. CRN si dedica alla produzione dell’intera flotta con il proprio marchio e di alcuni modelli in alluminio di altri brand del Gruppo Ferretti e rappresenta una delle più vaste realtà produttive d’Europa nel settore della nautica di lusso. Per la progettazione e la costruzione di ogni nuovo megayacht, CRN si avvale di un team interno di ingegneri e architetti fra i più competenti al mondo in campo nautico, oltre a lavorare in stretta collaborazione con architetti esterni di fama internazionale, sviluppando per i propri clienti progetti unici caratterizzati da soluzioni estetiche e funzionali all’avanguardia.