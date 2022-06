ANNA MARIA GRANDI nasce a Pavia (Italy) nel 1959.Terminati gli studi, inizia a lavorare nell'azienda del padre.Ha un'innata e grande passione per tutto ciò che riguarda il design e i viaggi finalizzati alla attività di trendsetter. Frequenta a Londra la KLC school of design e ottiene l'ammissione alla (Society of British interior design). Amplia il suo know how, diventando decoratrice per interni e iniziando a partecipare alle più importanti exibitions in Italia e all'estero.Questi "aggiornamenti" diventano indispensabili per dare ai suoi lavori non solo un valore aggiunto, ma anche una nuova carica comunicativa.

ASTRATTO, OGGETTIVO, POLICROMATICO.

Così definisce il suo stile.Il ferro è Il materiale che da sempre ama e che considera il protagonista assoluto della sua creatività, lo utilizza in tutte le sue declinazioni e ne esalta la valenza espressiva tramite inediti e arditi accostamenti.