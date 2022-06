Badengo di origine, sono un Industrial Designer affascinato dalle relazioni che si instaurano tra gli oggetti e le persone. Il design, inteso come strumento multidisciplinare, mi permette di essere parte di questa relazione. Dal concept alla comunicazione finale, il motore delle mie scelte è la volontà di non perdere di vista i bisogni dell’utenza, la sostenibilità ambientale dei prodotti e la qualità del processo produttivo. Ho conseguito la Laurea Magistrale ed un Master di primo livello in Design presso l’Ateneo fiorentino. Collaboro come progettista con vari studi e aziende. Sono socio fondatore di IMAKE (Associazione Designer Autoprodotti). Concilio la fotografia col mio lavoro documentando i processi produttivi artigianali in giro per il mondo e applicando la tecnica fotografica nella produzione di rendering fotorealistici.

Faccio parte del gruppo ITACAFREELANCE, un contenitore di conoscenze e sperimentazioni narrate attraverso il linguaggio di FOTOGRAFIA e GRAFICA, DESIGN e PAESAGGIO.