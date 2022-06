Anna Maria CARDILLO nasce a Foggia (Italia), si laurea in architettura presso l'Università degli Studi di Firenze.

Dal 1996 svolge l’attività di libero professionista nell’ambito della progettazione architettonica, di architettura d’interni, industrial design e jewel design. Curiosità e versatilità funzionale sono i caratteri che contraddistinguono i suoi progetti, con uno spiccato interesse verso la ricerca dei materiali e la loro applicazione innovativa, alternativa e trasversale.

Nel 2012 apre il suo laboratorio sperimentale, luogo dove ricerca, disegno, passione per la materia si fondono insieme per dare vita ad oggetti inusuali attraverso il recupero di materiali poveri e alternativi e comunque diversi rispetto a quelli comunemente utilizzati nella realizzazione del bijoux, luogo dove ogni produzione è realizzata interamente a mano a discapito della quantità, sottolineando l’importanza della produzione artigianale, del pezzo unico e del “mai uguale”.

Le sue creazioni per tipologia si inseriscono nella sempre più attuale categoria di “bijoux contemporanei”, con un forte carattere mediante l’utilizzo di forme e linee molto semplici – come il cerchio, centrale in una delle ultime collezioni – che abbinate tra loro creano risultati sorprendenti.

I materiali preferiti dalla designer per le sue realizzazioni sono la pelle, recuperata da precedenti lavorazioni e qui riutilizzata, dopo una paziente selezione nei colori e nella qualità, filati diversi come la rafia, spesso lavorata a crochet, o filati in lurex e laminati oppure i filati dall’aspetto più povero e spartano come la corda di juta o di puro lino.

La prima collezione presenta un’attenta elaborazione della catena, elemento principe nel mondo del bijoux, rappresentata in maniera del tutto innovativa. Collane composte da anelli e/o maglie di una catena dalle volumetrie esuberanti, lunghe o paricollo, tutte realizzate con ritagli di pelle e rafia a crochet.

La collezione successiva “MA_SAI”, presentata il 18 gennaio 2013 in anteprima a Londra presso la Vibe Gallery al fashionshow dell’Italian Art Festival risente il fascino dei colori e delle forme dei collari delle donne Masai, che hanno ispirato questa collezione con una reinterpretazione personale della designer, esasperandone il minimalismo nel concept cromatico e formale.

Segue una normale evoluzione del collare rigido e semirigido con la collezione del 2014 denominata “CAPPIO”, collari dal forte impatto decorativo in cui il colore vince sulla evidente provocazione. I materiali utilizzati nell’ultima collezione sono ritagli di pelle combinati ad elementi geometrici in legno massello (wengé naturale, tulipiè e noce nazionale) abbinati a balls di puro cotone e vetro soffiato a lume.

Partecipa al Concorso “Design 20.14” organizzato dall’associazione Gioiello Dentro e risulta tra i vincitori con il collare “FRAME”.