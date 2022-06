Antica saggezza, antica eleganza. I pavimenti che escono dalla bottega della meraviglie di Carlo Apollo sono questo, e molto di più. Torna a scorrere linfa nelle venature addormentate del legno, l'occhio attento e la mano sensibile del designer riscoprono travi e tasselli risalenti a passati remoti. È l'intuizione, è il lampo di genio: come una fenice araba, questo legno rinasce dai suoi stessi resti, portato a nuova vita, trasformato, rianimato.Trovato in vecchie chiese o in case buie, il legno non dimentica la sua prima esistenza, e dentro quei pannelli lignei, attraversati da reti di vene e segnati dai secoli, pulsa il cuore di tutta una storia. Le dita che accarezzano le superfici, ora ruvide, ora di velluto, sentono il peso del tempo, si accorgono della memoria che il legno conserva gelosamente nelle sue fibre, ed è impossibile rimanere indifferenti davanti alle trame e ai disegni, che sembrano riemergere da un Medioevo fiabesco, da saloni reali, da camere da letto di antichi castelli. Tutto questo è frutto di un'emozione precisa, di un intento programmato e consapevole: la rivalutazione romantica di resti ormai spenti, la resurrezione di un legno sepolto, la ricerca costante di un dialogo attivo tra eredità e futuro. Avere in casa questi pezzi unici significa camminare sulla storia stessa, significa apprezzare l'arte artigiana che è alla base dell'italianità autentica, significa avere coscienza del recupero senza mai tralasciare il rinnovo. Antichi Pavimenti Italiani affonda le sue radici direttamente nel passato, e fiorisce nella contemporaneità più raffinata. Ma non basta. Tutto questo si lega ad un'idea meravigliosa che vuole cambiare il concetto stesso di lavoro e di prodotto. Dall'operaio specializzato, all'acquirente, ogni anello della catena di API crea valore. La mano esperta che ha tagliato il legno modifica e migliora il pannello, il designer che ha pensato ad una trama rende quel pezzo irripetibile. E infine, quando il pannello viene posato, il nuovo proprietario sa che, con la sua scelta, ha contribuito a rendere importante il lavoro di tutta una squadra. È questo il bello del valore del nostro prodotto: passo dopo passo, esso acquista un'unicità e una preziosità via via maggiore, dando un senso alla passione e all'impegno di chi lo ha reso speciale.Testo di Giorgia Testa Vlahov, scrittrice e giornalista. Le sue parole nascono dalla visita al laboratorio artigiano API, in occasione di una personale ricerca sulla "Milano emozionale".