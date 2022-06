Ascanio Zocchi nasce a Riva del Garda nel 1971.

Inizia il suo percorso professionale come progettista e disegnatore in grandi aziende di Arredamenti del Trentino Alto Adige e Lombardia progettando e realizzando Interni di Bar, Alberghi, Ristoranti e Pubblici Esercizi in genere, senza tralasciare le soluzioni abitative private. Nel 2000 inizia la sua attività come libero professionista nel campo della Progettazione e realizzazione di ambienti interni ed esterni, degli arredi in spazi domestici come casa, appartamenti e in spazi pubblici come negozi, uffici alberghi, ristoranti, centri wellness e luoghi di intrattenimento. I Servizi e consulenze offerti partono dalla Progettazione degli Interni all’assistenza in cantiere, dalla progettazione degli impianti allo Studio dei Colori e dell’Illuminazione. Particolare attenzione viene rivolta all’Eco-Sostenibilità dei Materiali Impiegati al fine di creare ambientazioni armoniose coniugando funzionalità, tendenze e Benessere e studiando il Concept di oggetti e complementi di Design. Opera offrendo consulenze e collaborando con altri Studi Tecnici Professionali e si avvale del supporto dei migliori fornitori e aziende artigiane del settore. Progetta e realizza da qualche anno opere di Restyling degli Interni per Union Hotels di Canazei, grande azienda turistica trentina che conta 8 alberghi e numerose altre strutture di ristorazione e di intrattenimento. Ricopre le seguenti mansioni istituzionali nel campo del design,

• componente commissione Unica di Laurea in Design degli interni presso il Politecnico di Milano Scuola del Design come rappresentante di AIPI associazione italiana progettisti d’interni.

• Componente dipartimento distribuzione e servizi di ADI associazione italiana per il disegno industriale,

• Dal 2015 Amministratore Delegato nel CdA di AIPI associazione italiana progettisti d'interni

Componente commissione FOODdesign di ADI associazione italiana per il disegno industriale

Lo Studio Ascanio Zocchi è impegnato nella promozione culturale del mobile trentino nelle sue forme e materiali originali, al restyling in una ricerca sempre attiva rivolta alla funzionalità e salvaguardia della tradizione e dell’ambiente.