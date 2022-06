Benvenuti nel mondo Blumaxx Wellness, in cui la nostra competenza ed esperienza pluriennale garantisce qualità e tecnologia nella progettazione e realizzazione di piscine e minipiscine in acciaio inox, piscine interrate e centri benessere.





Noi di Blumaxx Wellness operiamo nel settore del benessere da più di 20 anni progettando e realizzando centri benessere e piscine di ogni tipologia sia per clienti privati che per hotel di lusso e agriturismi, collaborando spesso con architetti e progettisti.





Dal 2016 la rosa delle nostre proposte si è allargata e, forti della nostra esperienza nel settore delle piscine, è nata Blusteel, la piscina di lusso in acciaio inox che unisce un'estetica seducente a una solidità senza eguali, grazie alle sue peculiarità strutturali.





L'acciaio utilizzato per la costruzione della piscina è l'AISI 316 e grazie alla sua flessibilità è possibile realizzare un prodotto su misura, che bene si adatta alle diverse esigenze di spazio e gusto di ogni cliente. Che la sua forma sia rettangolare o circolare, con l'acciaio inox puoi davvero realizzare le tue idee di benessere!

La piscina in acciaio inox può essere realizzata anche con pareti in vetro per un tocco di stile e unicità.





Questo materiale pregiato garantisce durevolezza e resistenza nel tempo grazie a una tenuta meccanica ed estetica perfetta oltre che a caratterizzarsi per igienicità, brillantezza e lucentezza.