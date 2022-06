Sundaymorning si occupa di progettazione architettonica e urbana coprendo molteplici livelli disciplinari e svolge attività di consulenza globale per enti ed imprese operanti nel settore edile. Ogni progetto inizia da una lettura del contesto con particolare attenzione verso la struttura del paesaggio e della città. Acquisire consapevolezza delle problematiche relative al progetto urbano e territoriale è la chiave per svelare l'identità di un luogo come contributo fondamentale per uno sviluppo sostenibile. La sostenibilità non è perseguita soltanto dal punto di vista ecologico, ma soprattutto culturale. Sundaymorning possiede inoltre specifiche competenze nella progettazione di spazi temporanei ed espositivi, sia in ambito retail che culturale. Attraverso un approccio integrato al processo progettuale, che garantisce il pieno controllo di tutte le variabili e il conseguimento di elevati standard qualitativi, Sundaymorning può sviluppare il progetto in tutte le sue fasi, dall’elaborazione del programma di progetto fino a quella esecutiva.